Тарасова о безальтернативных выборах президента ФФКР: «Меня не удивило, что Горшков – единственный кандидат. У нас результаты очень хорошие, зачем чего-то менять?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Александр Горшков будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Хорошо отношусь к этому, у нас результаты очень хорошие, зачем нам чего-то менять? Не надо ничего менять, когда хорошие результаты. Меня не удивило, что Горшков – единственный кандидат», – сказала Тарасова.

Отчетно-выборная конференция ФФКР пройдет 25 мая. Горшков занимает пост президента организации с 2010 года.

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