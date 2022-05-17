Тарасова о безальтернативных выборах президента ФФКР: «Меня не удивило, что Горшков – единственный кандидат. У нас результаты очень хорошие, зачем чего-то менять?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Хорошо отношусь к этому, у нас результаты очень хорошие, зачем нам чего-то менять? Не надо ничего менять, когда хорошие результаты. Меня не удивило, что Горшков – единственный кандидат», – сказала Тарасова.

Отчетно-выборная конференция пройдет 25 мая. Горшков занимает пост президента организации с 2010 года.