Ирина Роднина: «Я не понимаю заявления Баха. Первое, что нельзя делать в олимпийском мире, это какие-либо политические заявления»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова Томаса Баха, заявившего, что отстранения российских спортсменов связаны с мерами безопасности.

«Я не понимаю его заявления. Они просто как-то, наверное, хотят уйти политически. Потому что первое, что нельзя делать в олимпийском мире, это какие-либо политические заявления.

Явное отстранение идет, потому что это политика, а не безопасность. Сказки-то не надо рассказывать», – сказала Роднина.

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта