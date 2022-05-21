Ирина Роднина: «Я не понимаю заявления Баха. Первое, что нельзя делать в олимпийском мире, это какие-либо политические заявления»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова Томаса Баха, заявившего, что отстранения российских спортсменов связаны с мерами безопасности.

«Я не понимаю его заявления. Они просто как-то, наверное, хотят уйти политически. Потому что первое, что нельзя делать в олимпийском мире, это какие-либо политические заявления.

Явное отстранение идет, потому что это политика, а не безопасность. Сказки-то не надо рассказывать», – сказала Роднина.

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