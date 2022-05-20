Томас Бах: «Соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира. Это не соответствует нашей миссии»

Теги МОК Томас Бах Политика Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира.

«Олимпийские игры, которые объединяют весь мир в мирном соревновании, являются мощным символом мира.

Но для того, чтобы объединить весь мир, олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, которые принимают правила, даже и особенно, если их страны находятся в конфронтации или в состоянии войны.

Соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира. И это, конечно, не соответствует нашей миссии», – сказал Бах на заседании 139-й сессии МОК.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

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