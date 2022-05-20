Томас Бах: «Соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира. Это не соответствует нашей миссии»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира.

«Олимпийские игры, которые объединяют весь мир в мирном соревновании, являются мощным символом мира.

Но для того, чтобы объединить весь мир, олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, которые принимают правила, даже и особенно, если их страны находятся в конфронтации или в состоянии войны.

Соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира. И это, конечно, не соответствует нашей миссии», – сказал Бах на заседании 139-й сессии МОК.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?