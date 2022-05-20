Александр Тихонов: «Бах находится под давлением США, как и весь остальной мир. МОК получает 99% спонсорских денег из Америки. Кто платит, тот и танцует»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах находится под давлением США.

«Пошел он. Какое к черту олимпийское перемирие? Бах находится под давлением США, как и весь остальной мир. Мы все проспали, некогда нам было заниматься внешней политикой. А теперь все виноваты кроме нас.

Мне надоело слушать российскую прессу. О чем вы думаете вообще? МОК получает 99 процентов спонсорских денег из Америки. Мы же ни копейки не дали в МОК. И чего мы хотим сейчас? Кто платит, тот и танцует», – сказал Тихонов.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?