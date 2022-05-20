Александр Тихонов: «Бах находится под давлением США, как и весь остальной мир. МОК получает 99% спонсорских денег из Америки. Кто платит, тот и танцует»

Теги Александр Тихонов МОК Томас Бах Политика Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах находится под давлением США.

«Пошел он. Какое к черту олимпийское перемирие? Бах находится под давлением США, как и весь остальной мир. Мы все проспали, некогда нам было заниматься внешней политикой. А теперь все виноваты кроме нас.

Мне надоело слушать российскую прессу. О чем вы думаете вообще? МОК получает 99 процентов спонсорских денег из Америки. Мы же ни копейки не дали в МОК. И чего мы хотим сейчас? Кто платит, тот и танцует», – сказал Тихонов.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

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