Тарасова об отказе украинского гимнаста выступать на турнире в Италии из-за Далалояна: «Да и черт с ним. Нам должно быть абсолютно плевать на такие выходки»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отказ украинского гимнаста Ильи Ковтуна от выступления в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что причиной такого решения украинского спортсмена стало участие в соревнованиях россиянина Артура Далалояна.

«Да и черт с этим Ковтуном. Ему же хуже от этого решения. А нам должно быть абсолютно плевать на такие выходки.

Главное, чтобы наши ребята выступали и продолжали показывать высокие результаты. Уверена, больше никто из иностранных спортсменов не будет демонстрировать расизм в отношении наших ребят», – сказала Тарасова.

Украинский гимнаст Ковтун отказался выступать на турнире в Италии из-за участия Далалояна

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