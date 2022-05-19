Андрей Мозалев: «Мотивация в спорте остается, максимум – золото Олимпийских игр. Пока этого не добьюсь, не успокоюсь»

Российский фигурист рассказал, что мотивацией в спорте для него является золото Олимпийских игр.

Мозалев выступал на Олимпиаде-2022 в Пекине и занял 19-е место.

– Твое выступление на Олимпиаде – это...

– Это плохой прокат.

– Изменил бы что-то, если бы вернулся назад в то время?

– Конечно, я бы чисто две программы откатал, ха-ха.

– А в плане подготовки?

– Думаю, поменял бы что-нибудь точно.

– Были мысли, о том, что ты мог бы выступить в командном турнире?

– Были. Мы все там сидели с Женей, девочками и думали: «Должны же поменять после короткой. На кого?» Сидели-сидели… А потом никого не меняют. Все вообще расстроились, ха-ха. В общем, надежды были.

– Какая у тебя сейчас мотивация? Изменилось ли после Олимпиады отношение к жизни, тренировкам?

– Поменялось, да. Мотивация остается. Максимум – золото Олимпийских игр. Пока этого не добьюсь, я не успокоюсь. Так что мотивация будет всегда.

– То есть на следующую Олимпиаду ты нацелен. Думал, сколько в теории можешь кататься?

– До следующей Олимпиады точно. Может быть, еще до следующей, той, что в 2030-м. А так, 4 года минимум, – сказал Мозалев.