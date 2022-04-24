Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин высказался о предстоящих выборах президента Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Действующим главой организации является Александр Горшков.
«У нас в стране много достойных менеджеров в области фигурного катания. Не зря этот вид спорта так развит в России.
Александр Георгиевич (Горшков) отлично справляется со своими полномочиями. Я хорошо знаком и с генеральным директором федерации Александром Ильичом Коганом, который сделал для фигурного катания очень много за последние годы. Его имя незаслуженно в тени, на мой взгляд.
Недавно Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга возглавил мой товарищ Антон Сихарулидзе, которого считаю порядочным и квалифицированным специалистом. Есть и другие менеджеры! Но решать точно не мне. Для этого есть более компетентные органы», – сказал Ягудин.
Отчетно-выборная конференция ФФКР пройдет 25 мая.