Александр Горшков: «Все большие арены – базы ведущих команд КХЛ. Надо подумать над тем, чтобы у фигуристов была своя арена, где мы бы чувствовали себя хозяевами»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что у российских фигуристов должна быть собственная арена, не являющаяся базой для команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Все большие арены – базы ведущих команд КХЛ, по этой причине мы не провели в этом сезоне ни одного серьезного соревнования в Москве.

Мы провели в Санкт-Петербурге прекрасно, в Сочи, Красноярске, Саранске. Конечно, палочкой-выручалочкой будет арена «Айсберг».

Но в дальнейшем, может быть, надо бы подумать над тем, чтобы у фигуристов была своя арена, где мы могли бы чувствовать себя не гостями, а в большей степени хозяевами», – сказал Горшков на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».