WADA 18 и 19 мая рассмотрит отчет об исполнении решения CAS в отношении России

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрят отчет об исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России.
В декабре 2020-го CAS запретил российским спортсменам в ближайшие два года выступать на крупных турнирах под своим флагом. Также России нельзя было принимать крупные турниры.
Исполком и совет учредителей WADA проведут заседания в Каире 18 и 19 мая соответственно.
«Исполнительный комитет WADA и совет учредителей получат отчет о ходе работы и исполнении решения Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года в отношении РУСАДА», – заметил представитель пресс-службы.
Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства также намерены заслушать отчет рабочей группы по реформам управления WADA, обсудить предполагаемый бюджет организации на 2023-2025 годы, рассмотреть влияние пандемии коронавируса на антидопинговую деятельность и принять решение о месте проведения в 2025 году Всемирной конференции по допингу в спорте.