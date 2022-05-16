WADA 18 и 19 мая рассмотрит отчет об исполнении решения CAS в отношении России

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства ( ) рассмотрят отчет об исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России.

В декабре 2020-го CAS запретил российским спортсменам в ближайшие два года выступать на крупных турнирах под своим флагом. Также России нельзя было принимать крупные турниры.

Исполком и совет учредителей WADA проведут заседания в Каире 18 и 19 мая соответственно.

«Исполнительный комитет WADA и совет учредителей получат отчет о ходе работы и исполнении решения Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года в отношении , – заметил представитель пресс-службы.

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства также намерены заслушать отчет рабочей группы по реформам управления WADA, обсудить предполагаемый бюджет организации на 2023-2025 годы, рассмотреть влияние пандемии коронавируса на антидопинговую деятельность и принять решение о месте проведения в 2025 году Всемирной конференции по допингу в спорте.