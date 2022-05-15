Александра Бойкова: «На днях побывала в музее Анны Ахматовой. Если вы хотите узнать и увидеть чуть больше, чем ее творчество, рекомендую посетить это место»

Чемпионка Европы в парном катании рассказала о посещении музея Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге.

«На днях побывала в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В самом музее-квартире я была уже не раз. Но если вы любите этого поэта, хотите узнать и увидеть чуть больше, чем ее творчество, то рекомендую посетить это место.

Меня же привлекла временная выставка, посвященная Иосифу Бродскому, которая проходит во дворе музея. По словам авторов выставки, Бродский физически никогда не бывал в Фонтанном доме, но духовно он был там всегда. Ни для кого не секрет, что Анна Ахматова дружила с Иосифом Александровичем, постоянно поддерживала переписку с ним, когда он находился в иммиграции, а также просвещала ему стихотворения.

На выставке «Сохрани мою тень» представлены фотографии из серии «полутора комнат», которые были сделаны еще до вынужденной иммиграции поэта. На стенах во дворе можно найти отрывки стихотворений и инсталляции в виде окаменелого пальто, телефона с сообщениями, почтового ящика и множества других интересных вещей. Кроме того, выставку сопровождает звук – это отрывки разговоров, мыслей и строчек стихотворений. Все это создает непередаваемую атмосферу, в которой ты буквально подгружаешься в жизнь поэта и переживаешь ее моменты вместе с ним.

Если вы захотите продолжения выставки, то на первом этаже музея-квартиры можно найти несколько видеофильмов. А в «Уголке самиздата» возможно написать строки, которые Вы бы посвятили Иосифу Александровичу», – написала Бойкова.