«В праздник 9 мая я бы хотела всех поздравить великим стихотворением». Бойкова процитировала «Родную землю» Ахматовой

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова в поздравлении с Днем Победы процитировала стихотворение «Родная земля» Анны Ахматовой.
«В праздник 9 мая я бы хотела всех поздравить великим стихотворением Анны Ахматовой, которое, на мой взгляд, напоминает нам о главном:
«И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею», – поделилась Бойкова в своем телеграм-канале.