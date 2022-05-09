«В праздник 9 мая я бы хотела всех поздравить великим стихотворением». Бойкова процитировала «Родную землю» Ахматовой

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова в поздравлении с Днем Победы процитировала стихотворение «Родная земля» Анны Ахматовой.

«В праздник 9 мая я бы хотела всех поздравить великим стихотворением Анны Ахматовой, которое, на мой взгляд, напоминает нам о главном:

«И в мире нет людей бесслезней,

Надменнее и проще нас.

В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем.

Не делаем ее в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,

Да, для нас это хруст на зубах.

И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно – своею», – поделилась Бойкова в своем телеграм-канале.