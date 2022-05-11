Светлана Журова: «Насколько вероятно, что Тутберидзе могут задержать в США? Американцы не дойдут до такого абсурда»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о поездке тренера Этери Тутберидзе в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

– Что здесь такого? Человек едет к дочери. Она какое-то время работала в США. Она просто помогает. У нее сейчас межсезонье, потом вернется и снова будет работать. У людей не может быть жизни? Тут я ее осуждать не собираюсь.

– Есть ли смысл в этой поездке? Насколько вероятно то, что ее там могут посадить и задержать?

– У нее есть близкие. Не дойдут же американцы до такого абсурда. Там еще многое зависит от того, в каком штате ты находишься. Есть такие места, где русскоговорящих детей из школ выгоняют, а есть штаты, где спокойно все общаются и нет никакой русофобии.

Разные отличия у всех мест. Все зависит от людей. Наверное, в этой ситуации для нее это могло бы быть опасно, но есть семейные узы и она же не государственный служащий, а свободный человек, – сказала Журова.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?