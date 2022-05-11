Авербух об участии Бузовой в «Ледниковом периоде»: «Не вижу ничего зазорного в том, чтобы показывать разных героев нашего времени»

Хореограф, продюсер телепроекта рассказал об участии в шоу Ольги Бузовой.

«Скандал был с Олей Бузовой, это первый удар, который пришелся на меня.

Конечно, телевизионное шоу должно эпатировать все равно так или иначе. И сколько бы ни было прекрасных пар, прекрасная была и Оля Кузьмина, и Слава Чепурченко, в общем, все-все. Минут десять обсуждали, какие же классные, какой Энберт прекрасный, и дальше все сваливались на Бузову.

Но Оля проявила себя очень хорошо в проекте и с человеческой точки зрения, и трудолюбия. Она каталась с Димой Соловьевым, они вместе пахали. Да, не всем так легко все дается. Но она старалась. У неё было несколько своих программ, которые прям хорошие, ей можно оставить их в своей копилке.

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы немножко препарировать, потому что в проекте немножко препарируются звезды. За полгода мы видим их характер, сущность, преодоление. Показывать разных героев нашего времени... Это все герои нашего времени.

Я даже не отношусь к этой оголтелой критике, когда Бояков пригласил Бузову в спектакль. Это герой нашего времени. Фыркать здесь я считаю большим моветоном.

Надо принимать, смотреть, разбирать. Внутри необязательно с этим соглашаться. Но пренебрежительно фыркать, я считаю, это удел слабых», – сказал Авербух в подкасте «Ход коньком».