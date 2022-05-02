Авербух о том, будет ли новый сезон «Ледникового периода»: «Решение принимает руководство Первого канала. Я думаю, станет понятнее после майских праздников»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух ответил на вопрос, состоится ли новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

— Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников.

Еще раз повторю, что принимает решение Константин Львович Эрнст. Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати.

— Вы готовы к этой работе, если новый сезон состоится?

— Я думаю, что это нужное дело. Я постараюсь найти новые грани, новые краски, чтобы сохранить актуальность проекта, которому уже много лет. С каждым годом это все сложнее и сложнее, – сказал Авербух.