Навка о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Кошмар какой-то. Совсем уже сумасшествие и маразм»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.
Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.
«Кошмар какой-то... Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», – сказала Навка.
Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?