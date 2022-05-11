Навка о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Кошмар какой-то. Совсем уже сумасшествие и маразм»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери , которая тренируется в США в танцевальном дуэте с .

«Кошмар какой-то... Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», – сказала Навка.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?