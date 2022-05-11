Навка о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Кошмар какой-то. Совсем уже сумасшествие и маразм»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Кошмар какой-то... Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», – сказала Навка.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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