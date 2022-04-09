Сегодня в Минске состоится шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»: там выступят Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева и Трусова

Сегодня в Минске состоится ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Начало – 19.00 по московскому времени.

В шоу выступят , , , , , Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин и другие российские фигуристы.

«В Минск-арене пройдет уникальное шоу самых титулованных фигуристов России и мира «Чемпионы на льду». Team Tutberidze – очевидно, лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей, – только раз в год, по завершении соревновательного сезона, представляет исключительное зрелище», – говорится в пресс-релизе шоу.