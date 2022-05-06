Максим Траньков: «Не поздно ли Дзюбе в Европу? Златан и Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хоть они и старше Артема»

Теги Зенит Артем Дзюба Максим Траньков Црвена Звезда Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Почему бы Артему не поиграть в Европе? Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов в отличие от наших российских команд.

Дзюба уже в таком возрасте, что еще можно попробовать свои силы в Европе. Цвета «Црвены Звезды» ему точно нечужие.

Не поздно ли Артему в Европу? Никогда не поздно. Главное, чтобы были силы и возможность. Например, Златан и Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хоть они и старше Дзюбы», – сказал Траньков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные