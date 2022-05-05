Елизавета Худайбердиева: «Наше фигурное катание не будет деградировать. Не знаю, что должно случиться, чтобы фигурка в России перестала быть топ-спортом»

Российская фигуристка поделилась мнением о том, как отстранение от международных стартов повлияет на фигурное катание в России.

– Каково сейчас кататься, когда непонятно, как долго будет отстранение от международных стартов?

– Ты не можешь об этом не думать, конечно. Но от того, что ты будешь об этом рефлексировать, тебя не допустят. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и думать: «Господи, что же делать?», лучше просто работать.

Я в любом случае буду кататься этот олимпийский цикл. Зачем мне сейчас думать о том, будут ли это российские старты или международный уровень. В любом же случае даже если это будет Кубок Первого канала или этап Кубка России, все увидят соревнования, увидят постановки.

Моя задача не стать олимпийским чемпионом и выиграть все титулы. Безусловно, все об этом мечтают, но мне кажется, что намного круче запомниться чем-то. Привнести новое, чтобы помнили тебя как танцора. Петрова и Тихонов не были же олимпийскими чемпионами, но их все помнят, потому что это была пара, которая показывала невероятную технику.

То же самое в танцах, если о тебе будут помнить, если ты потом себя сможешь как-то развить — это столь же круто, как стать чемпионом мира или выиграть Олимпиаду. Поэтому нет, мысли не давят.

– На какое-то время российская фигурка будет мариноваться в собственном соку. Ее высокий уровень позволит развиваться дальше или это все равно неизбежно приведет к определенной деградации?

– Мне кажется, прогресс остановился бы, если б мы не могли смотреть соревнования или не знали, что там вообще в остальном мире происходит: кто что новое прыгнул или поставил. Но у всех к этому есть доступ: начиная от фигуристов с тренерами и заканчивая федерацией и судьями.

Наше фигурное катание точно не будет деградировать. Женщины и так соревнуются между собой — главное рубилово на чемпионате России. Пары, по сути, тоже – ну, еще китайцы.

– А в танцах?

– Тут да, есть опасность. На сегодняшний день эталоном считается монреальская школа. И с ними нужно соревноваться, чтобы понимать (опять-таки танцы — это суперсубъективно), лучше ты или хуже.

Но у нас столько новых будет пар в этом сезоне и в этом цикле, что пока нам бы между собой разобраться, а потом уже думать, как сформировать каких-то лидеров. Почему говорю каких-то – потому что пока нет точной информации, остаются Вика с Никитой или нет. Они об этом говорят, но как сложится на самом деле, до конца пока неизвестно.

Две первые наши пары Синицина – Кацалапов и Степанова – Букин входят в мировую элиту танцев на льду. Если они, дай бог, не закончат, мы будем знать, куда нам тянуться. Это очень важно. Иначе мы останемся в своем...

— В своем лягушатнике.

— Да, именно. Если мы останемся в своем лягушатнике, тогда пара, которая выбьется в топ, она у нас уже будет считаться как бы «вау». Но при невозможности соревноваться на международной арене, будет непонятно, действительно «вау» это или нет. Поэтому нам очень нужны те, на кого можно ориентироваться и с кем можно соревноваться внутри России.

Но, отвечая на вопрос: нет, я не думаю, что фигурное катание будет деградировать. Не знаю, что должно случиться, чтобы фигурка в России перестала бы быть топ-спортом, – сказала Худайбердиева.