Кацалапов – Синициной: «Наша с тобой спортивная карьера – одно сплошное счастье и американские горки. Благодарен тебе за все»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Российский фигурист Никита Кацалапов во время шоу Этери Тутберидзе в Ташкенте поздравил Викторию Синицину с днем рождения. 

«Я очень горжусь тобой, ты самая лучшая! Наша с тобой спортивная карьера – одно сплошное счастье. И американские горки. Я благодарен тебе за это. Благодарен абсолютно за все. 

С днем рождения! Береги себя и будь самой счастливой», – сказал Кацалапов. 

Синициной 29 апреля исполнилось 27 лет. В паре с Кацалаповым они олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде, серебряные призеры Игр в личном турнире, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду. 

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