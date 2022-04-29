Кацалапов – Синициной: «Наша с тобой спортивная карьера – одно сплошное счастье и американские горки. Благодарен тебе за все»

Российский фигурист во время шоу в Ташкенте поздравил Викторию Синицину с днем рождения.

«Я очень горжусь тобой, ты самая лучшая! Наша с тобой спортивная карьера – одно сплошное счастье. И американские горки. Я благодарен тебе за это. Благодарен абсолютно за все.

С днем рождения! Береги себя и будь самой счастливой», – сказал Кацалапов.

Синициной 29 апреля исполнилось 27 лет. В паре с Кацалаповым они олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде, серебряные призеры Игр в личном турнире, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду.