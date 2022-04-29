«Никита – мой самый главный мотиватор, опора, надежное плечо!» Олимпийской чемпионке Виктории Синициной исполнилось 27 лет

Сегодня российская фигуристка празднует день рождения, ей исполняется 27 лет.

Синицина выступает в танцах на льду с . На Олимпиаде-2022 в Пекине они завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Синицина и Кацалапов – чемпионы мира 2021 года и двукратные чемпионы Европы.

«Не могу поверить, что этой крошке в зеркале уже 27 лет. Как это возможно! Я ощущаю себя где-то на 20.

Но в то же время я осознаю, что прошла огромный путь и добилась того, о чем мечтала. Но уверена, у меня ничего бы не получилось, если бы не мое крутое окружение. Родные и близкие, вы самые лучшие. Родители у меня вообще мировые. Люблю вас бесконечно!

Никита – мой самый главный мотиватор, опора, надежное плечо! Не представляете, насколько я им дорожу.

А наша армия болельщиков – самая мощная. Недавно мы с вами знакомились в телеграме, и вы просто огнище. С вами ничего не страшно.

Спасибо всем, кто со мной встречает этот день. Ну что, с Днем Рождения меня», – написала Синицина.

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