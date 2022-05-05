Иван Букин: «Сына укладываю каждый вечер спать — это мое достижение. Песенка «Баю-баюшки-баю» – и вообще отрубает моментально»

Российский фигурист рассказал, что изменилось в его жизни с появлением сына.

«Как планирую совмещать отцовство со спортом? Скажу как пример, мы приезжаем в Новогорск частенько, и легкоатлеты, муж с женой, живут с ребенком в Новогорске, нет никаких в этом проблем. Думаю, что с этим не будет никаких проблем, слава богу, у нас есть бабушки, дедушки.

Приведу еще один пример. Моя мама оставила меня бабушке в три с половиной месяца. И уехала на девять месяцев в Америку. И ничего, вырос. Ничего страшного, дедушки, бабушки, придется им тоже чуть-чуть покайфовать.

Понятное дело, это не то что все, я не буду с ним видеться. Конечно, я думаю, что у нас найдется время пообщаться с моим сыном, мне никуда от этого не деться. Сейчас он совсем маленький, с ним мама, бабушка, я приезжаю вечером, так же пытаюсь максимально помочь им, это все-таки очень тяжело, у меня нет определенных скиллов. Хотя я его укладываю каждый вечер спать — это мое достижение. Песенка «Баю-баюшки-баю» – и вообще отрубает моментально.

Поменялся ли я с рождением сына? Не знаю, наверное, да. Ответственности, по крайней мере… Во мне мало как раз ответственности, я достаточно безответственный человек, немножко раздолбай, чуть-чуть прям, капельку. Сейчас это потихонечку искореняется, мне не всегда это нравится. Но с этим приходится бороться, сейчас не может быть этого раздолбайства, потому что везде надо быть собранным», — сказал Букин.