Букин о победах над Пападакис и Сизероном в прошлом: «Есть юниорская карьера, а есть взрослая – это совершенно разные вещи»

Российский танцевальный дуэт – поделился мнением о выступлении олимпийских чемпионов и .

Степанова: Как бы мы ни желали бороться с лучшими, мы все равно понимаем, что есть та пара, с которой никто не может бороться – это французы.

– Которых вы побеждали в юниорах.

Букин: Это совсем другое время. Многие с этим сравнивают, но я считаю, что есть юниорская карьера, а есть взрослая – это совершенно разные вещи. Что касается борьбы и переживаний – это два разных мира, которые тяжело сравнивать. Французы реально крутые.

Степанова: Мы все прекрасно понимаем, что это французы и рядом никто не стоит, как бы ни хотелось, это другое. И когда мы говорим, что где-то там нас недооценили, мы все равно, когда пересматриваем, понимаем, что нет пока что такого, что есть мы – и рядом с нами не стоят люди.

Конечно, если взять с 15-го места чемпионата Европы – понятно. Но с теми, с кем мы боремся, ну объективно. Да, в чем-то мы лучше, но в чем-то мы хуже. У французов эти минусы просто минимизированы, – сказала Степанова в подкасте «Ход коньком».