Ставиский ставит Степановой и Букину программы для нового сезона

Российский танцевальный дуэт – рассказал о работе над программами для нового сезона.

«В этом году мы хотели бы подключить Максима Ставиского, очень хотели бы с ним поработать. Так как у нас на сегодняшний день большая команда, думаю, что каждый внесет какой-то вклад.

Мы ему рассказали, что примерно хотим, какие-то мелодии передавали, но он попал. Одним сообщением он попал, нам понравилось», – сказала Степанова в подкасте «Ход коньком».

«Музыку предложил он. Вы знаете эту музыку точно», – добавил Букин.