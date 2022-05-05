Ставиский ставит Степановой и Букину программы для нового сезона

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин рассказал о работе над программами для нового сезона.
«В этом году мы хотели бы подключить Максима Ставиского, очень хотели бы с ним поработать. Так как у нас на сегодняшний день большая команда, думаю, что каждый внесет какой-то вклад.
Мы ему рассказали, что примерно хотим, какие-то мелодии передавали, но он попал. Одним сообщением он попал, нам понравилось», – сказала Степанова в подкасте «Ход коньком».
«Музыку предложил он. Вы знаете эту музыку точно», – добавил Букин.