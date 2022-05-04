Тарасова о словах Баха: «Поразительно, что люди принимают такие решения даже в отношении детей. Пусть попробует так сделать со своим ребенком»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание главы МОК Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры», – заявил Бах.

«Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они.

Просто поразительно, что люди принимают такие строжайшие решения в отношении людей, которые трудятся, которые были способны побеждать на протяжении нескольких лет. Даже в отношении детей. Пусть он попробует так сделать со своим ребенком.

Если бы он сказал, что это его решение, что он думает так, то это было бы уместнее, чем сказать, что это решение не его. Как так получается, что одним можно, а другим – нет. Получается, что сами они решения не принимают», – сказала Тарасова.

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