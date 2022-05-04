Юрист о словах Баха про отстранение россиян: «Юридической силы заявление не имеет. Это лишь свидетельствует, возможно, об изменении подхода»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала высказывание главы МОК Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Юридической силы это заявление не имеет. Это лишь свидетельствует, возможно, о каком-то изменении подхода. Мы все понимаем, что международные федерации, принимая решение об отстранении российских спортсменов, ориентируются на рекомендации МОК.

Понятно, что президент МОК обладает большим авторитетом и его слово имеет большое значение, но не юридическое. Для того чтобы эти слова имели какие-то юридические последствия, они должны быть приняты исполкомом МОК.

Возможно, идут какие-то разговоры, и о чем-то могут эти слова свидетельствовать, но это мы уже посмотрим после очередного заседания исполкома. Накануне решения УЕФА об отстранении российских команд президент УЕФА сделал заявление, похожее на то, которое озвучил сейчас Томас Бах. Это также ответ на вопрос, могут ли иметь такие слова юридическое значение», – сказала Анцелиович.

Бах об отстранении России: «Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры»