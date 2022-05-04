Журова об отстранении россиян от международных стартов: «Есть зачинщик, который очень силен и влиятелен. В этом опасность однополярного мира»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Не думаю, что Бах может перевоспитать всех остальных. Когда всем скопом наваливаются, он понимает, что без подобных решений многие бойкотируют Олимпиаду.

Ему так и угрожают: «Если будет Россия, мы никуда не приедем». Это и есть общественная реакция, о которой он говорит. Используют весь свой инструментарий.

Стоит ли использовать слова Баха в Спортивном арбитражном суде? Думаю, практически никак. Несомненно, у нас аргументация будет основана на исключении нас по национальному признаку.

Ситуация у МОК сложная. Или будем соревноваться только мы, или выступают остальные страны. В любой такой истории, когда травят одного, нужно найти зачинщика и его нейтрализовать. Если это удается, тогда все начинают поддерживать того, кого обижают.

Но всегда есть зачинщик, который очень силен и влиятелен. На это мы и указывали, когда говорили про опасность однополярного мира. Оказалось, что такой ситуации можно добиться и в спорте», – сказала Журова.

Бах об отстранении России: «Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры»

Александр Тихонов: «Томас Бах – раб Америки. Как только завершится все на Украине, безголовая публика вернется, на коленях приползет»