Винер-Усманова о словах Баха: «Цветение двойных стандартов. Мы все равно будем развиваться, организовывать альтернативы Олимпиадам»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета ( ) об отстранении российских и белорусских спортсменов.

«Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас все так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война. Все было нипочем для спорта.

Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам, несмотря на это, спорт должен быть вне политики. Томас Бах говорит о том, что все решают НОКи, но глава всего – это МОК.

Как говорится – как решает голова, так и решается все остальное для общества, поэтому тут трудно что-то комментировать. В свое время по допингу, когда очень многие страны были замечены в употреблении, наказания в адрес России были самые жесткие. Спортсмены выступали без флага, без гимна.

Теперь появился еще один момент, который дал возможность вообще отстранить наших спортсменов. Будем развиваться все равно.

Будут какие-нибудь альтернативные турниры, которые мы обдумаем и будем обязательно обосновывать, организовывать альтернативы Олимпийским играм. Будут другие соревнования, которые заинтересуют спортсменов», – сказала Винер.

Бах об отстранении России: «Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры»