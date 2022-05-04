Алина Загитова: «Сегодня покаталась 7 часов, успела провести фотосессию и автограф-сессию. Был очень насыщенный день»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео из Хабаровска, где она сегодня провела мастер-класс.

«Всем привет, у нас уже вечер. Я уже сегодня покаталась 7 часов, успела провести фотосессию и автограф-сессию, поэтому сегодня был очень насыщенный день.

Но также я сходила на массаж, так что не переживайте, все со мной отлично, отличное настроение.

И я думаю, что у вас оно будет сейчас особенно отличным, потому что я приготовила для вас кое-что интересное. Как вы думаете, что?» – сказала Загитова.

Алина Загитова провела мастер-класс в Хабаровске