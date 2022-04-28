Анастасия Максимова: «Трусова безумно крутая, но Щербакова на Олимпиаде была просто лучше. Вышла, и было видно — вот олимпийская чемпионка»

Российская гимнастка Анастасия Максимова поделилась мнением о женских соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Видела у вас в сториз видео с шоу Этери Тутберидзе. За фигурным катанием следите?

— Да. Саша Трусова очень классная, такая мощная – реально ракета. Камила Валиева очень нежная. по-своему хороша.

Смотрела вот Олимпийские игры и плакала, когда Камила падала. Думала, как же так? Трудно судить, почему у нее не получилось справиться. Думаю, ей как спортсменке не хватило какой-то силы духа выдержать. Может, не хватило опыта или поддержки.

— Должно быть, вы хорошо понимали горькие чувства Саши Трусовой, когда ей вручали серебряную медаль.

— На серебряную медаль Саши я смотрела с пониманием. Видела ее слезы и чувствовала то, что она чувствует.

Но знаете, мне показалось, что Аня Щербакова тогда просто была лучше. Она была увереннее. Вышла, и было видно – вот олимпийская чемпионка. Саша молодец, она безумно крутая, но, на мой взгляд, она проиграла не потому, что судьи поставили Щербакову первой.

Я не смыслю в этих пируэтах-тулупах и так далее, но Аня вышла на первую программу — не дрогнула. Вышла на вторую – не дрогнула. Потому и получила золотую медаль, – рассказала Максимова.

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