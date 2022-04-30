Алексей Ягудин: «Ненормально, когда отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сравнил ситуации с отстранениями российских фигуристов и хоккеистов.

«Могут ли не допустить российских спортсменов до Олимпиады 2024 года? Конечно, чисто гипотетически такое может произойти. Невозможно предсказать, что будет дальше.

Спортсмены не имеют никакого отношения к политике. Отстранение российских спортсменов ударит по всему мировому спорту. Нет таких ситуаций, в которых страдала бы только одна сторона.

Просто кому-то достанется больше, кому-то меньше. Это ненормально, когда, например, отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают.

Не в упрек им, но мы почему-то видим разные подходы. То, что сейчас делается в спорте, – не совсем нормально», – заявил Ягудин.

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