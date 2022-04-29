Ирина Винер-Усманова: «Думаю, следующим номером будет отстранение от Олимпиады-2024. Было бы смешно, если бы не так печально, но кукольный театр продолжается»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова опасается, что российских спортсменов не допустят к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Сегодня я слышала фразу, что когда закончится спецоперация, то будут и сняты санкции. Это очередной разговор в никуда, а разговор сейчас о переносе у нас Всемирных студенческих игр.

Как мы видим, уже расписано все на 2023 год, скоро будут разговоры и о 2024 годе, потому что впереди еще и чемпионат Европы, и отбор на Олимпийские игры-2024.

Без международных соревнований мы как-то обходимся, а невыступление на Олимпийских играх – это проблема. Думаю, следующим номером этой программы будет отстранение от Олимпиады.

Это все было бы смешно, если бы не так печально, но этот кукольный театр продолжается. Это именно театр, в котором, как писал наш великий поэт Александр Грин, подсудимые становятся судьями», – сказала Винер-Усманова.

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