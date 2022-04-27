Синицина о карантине перед встречей с Путиным: «Сегодня столько дел свалилось, что периодами накатывает желание вернуть все обратно»

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, рассказала об ощущениях после выхода из карантина.
Вчера Владимир Путин вручил государственные награды олимпийским чемпионам Пекина-2022. Перед встречей с президентом России спортсмены были изолированы не менее 10 дней.
«Когда мы все вчера вышли на улицу, то с таким кайфом вздохнули полной грудью! Просто что-то невероятное. Еще погода была такая классная.
Но, кстати, полное осознание окончания карантина пришло только к вечеру, когда уже уезжали из Кремля.
А сегодня столько дел на меня свалилось, что периодами накатывает желание вернуть все обратно. Так спокойно было, тихо», – написала Синицина.
«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле