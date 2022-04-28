Никита Кацалапов: «После достижения высоких результатов нам очень важно чувствовать поддержку нашего города и страны, и мы чувствуем ее на 100%»

Серебряные призеры Пекина-2022 в танцах на льду и поделились впечатлениями от встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Мероприятие состоялось 28 апреля в здании правительства Москвы. Собянин вручил олимпийцам денежные сертификаты. Олимпийские чемпионы получили 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 миллиона, бронзовые – 1,7 миллиона рублей.

«Это очень важно для нас. Мы получаем огромное удовольствие, находясь здесь. Мы вспоминаем то ощущение, как когда нас награждали в Пекине», – сказала Синицина.

«Как мы будем тратить деньги? Наверное, мы не будем с вами делиться такими вещами.

Очень важно чувствовать поддержку Москвы. Мы отдаем нашу жизнь спорту, живем и дышим этим. После достижения высоких результатов нам очень важно чувствовать поддержку нашего города и страны, и мы чувствуем ее на 100%», – добавил Кацалапов.