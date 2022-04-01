Анна Семенович о фотосессии Медведевой для Maxim: «На самом деле, это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее»

Российская певица и телеведущая, экс-фигуристка высказалась о фотосессии двукратной чемпионки мира для журнала MAXIM.

«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что еще надо для мужского журнала?

На самом деле, это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее. Поверьте мне, человеку, который появлялся много раз на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее.

Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это все от зависти. Она прекрасна, ее фото радуют глаз», — сказала Семенович.