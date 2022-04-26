Никита Кацалапов: «Нам нужны свои чемпионские серии, в том числе с участием иностранных спортсменов. Мы ни от кого не закрывали двери»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Никита Кацалапов высказался на тему смены спортивного гражданства.

«Поступало ли предложение сменить спортивное гражданство? Нет, и не поступит. Нам это незачем, мы всегда поддерживаем нашу страну, несем свой флаг и поем свой гимн.

Мы занимаемся всю жизнь спортом, он и есть наша жизнь. Когда у нас что-то отнимают, и мы должны проходить через трудности, никто из нашей команды не собирается опускать руки, мы будем помогать нашему российскому спорту развиваться.

Мы великая спортивная держава и должны сами развиваться. Чтобы те люди, которые ставят нам преграды, поняли, что без России мировой спорт не может существовать.

Единственный правильный вариант – устраивать как можно больше своих соревнований. Нам нужны свои чемпионские серии, в том числе с участием иностранных спортсменов, если они того пожелают.

Мы ни от кого не закрывали двери, мы открыты, соревнования в России всегда проводятся на самом высоком уровне, это отмечают абсолютно все спортсмены», – сказал Кацалапов.

Наши олимпийцы в Кремле: к Путину попали только чемпионы (им советовали не брать телефоны), Валиевой налили лимонад вместо шампанского