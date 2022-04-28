Федерация фигурного катания Армении выступала за участие представителей России в конгрессе ISU

Глава Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что организация выступала за участие представителей России в летнем конгрессе Международного союза конькобежцев ( ).

«Мы получили письмо от ISU, где написано было, хотим ли, чтобы участвовала на конгрессе, мы ответили, что, конечно, хотим, чтобы они приняли участие на конгрессе.

Мы всегда поддерживали, и наш народ всегда был с Россией», – сказала Степанян.

Конгресс состоится в июне 2022 года в Таиланде.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине