Глава Федерация фигурного катания Армении: «Не собираемся приглашать российских фигуристов в нашу сборную»

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян сообщила, что организация не планирует приглашать в сборную страны российских фигуристов.

«Нет, мы никого не собираемся приглашать в нашу сборную. Мы проводим открытый чемпионат Армении, за границей у нас есть маленькие дети возраста 6, 8 и 12 лет, которые желают принять участие. Это не международный турнир, а внутреннее соревнование и, соответственно, его нет в календаре ISU.

Не знаем точно, приедут ли российские фигуристы на открытый чемпионат Армении, у нас есть маленькие дети граждане России, они смогут принять участие.

Мы уже шесть лет проводим такое соревнование, российская федерация нам очень помогает», – сказала Степанян.