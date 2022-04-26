Александр Галлямов: «С детства видели Владимира Путина по телевизору. Не ожидали, что получится вживую с ним встретиться»

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Бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Галлямов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«Нам было очень приятно посетить Кремль, увидеться с Владимиром Владимировичем. С детства видели его по телевизору. Не ожидали, что получится вживую с ним встретиться.

Нас переполняют эмоции. Также очень рады, что нас наградили», – сказал Галлямов. 

Фигурист рассказал, как провел время на карантине перед встречей с президентом. 

«Мы тренировались, поддерживали форму эти десять дней. Было по четыре часа тренировок в день, все остальное время могли только сидеть в своем номере, соблюдали строгую дисциплину карантина.

Посвящали время учебе, чтению, играм – всему понемногу, на все было время», – сказал он. 

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