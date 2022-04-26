Российская фигуристка , выступающая в парном катании с , рассказала, что ей приятно сидеть ближе всех к президенту РФ Владимиру Путину.

Сегодня в Кремле проходит церемония награждения олимпийцев.

«Сижу близко к президенту? Удивилась, потому что думала, что на моем месте будет Валиева. Приятно, что я буду видеть его ближе всех. Хотела бы сказать слова благодарности за то, что наш спорт развивается и то, что дети могут заниматься бесплатно.

Знакомство с президентом? Не удавалось пересекаться, но в кабинете Тамары Николаевны (Москвиной) видели ее фотографию с ним.

Почему думала, что Валиева будет ближе? В России больше развито одиночное катание. Четверные прыжки – это здорово, мы этого пока что не делаем», – сказала Мишина.