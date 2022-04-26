Анастасия Мишина: «Приятно, что я буду видеть президента ближе всех. Хотела бы сказать слова благодарности за то, что наш спорт развивается»

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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, рассказала, что ей приятно сидеть ближе всех к президенту РФ Владимиру Путину.

Сегодня в Кремле проходит церемония награждения олимпийцев.

«Сижу близко к президенту? Удивилась, потому что думала, что на моем месте будет Валиева. Приятно, что я буду видеть его ближе всех. Хотела бы сказать слова благодарности за то, что наш спорт развивается и то, что дети могут заниматься бесплатно.

Знакомство с президентом? Не удавалось пересекаться, но в кабинете Тамары Николаевны (Москвиной) видели ее фотографию с ним.

Почему думала, что Валиева будет ближе? В России больше развито одиночное катание. Четверные прыжки – это здорово, мы этого пока что не делаем», – сказала Мишина.

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