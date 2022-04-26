Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух поделился мнением об идее провести собственный турнир Гран-при в России.

Ранее Международный союз конькобежцев ( ) объявил об отмене российского этапа Гран-при в сезоне-2022/23.

«Насколько я понимаю, внутренне Гран-при у нас — это этапы Кубка России. Может быть, это будет расширенное Гран-при для ближайших стран — Беларуси, Армении, Грузии и, может быть, Казахстана.

В сложившейся ситуации любые соревнования — это всегда плюс. Лишним турниром он не будет», — сказал Авербух.

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