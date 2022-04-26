Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух поделился мнением об идее провести собственный турнир Гран-при в России.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене российского этапа Гран-при в сезоне-2022/23.
«Насколько я понимаю, внутренне Гран-при у нас — это этапы Кубка России. Может быть, это будет расширенное Гран-при для ближайших стран — Беларуси, Армении, Грузии и, может быть, Казахстана.
В сложившейся ситуации любые соревнования — это всегда плюс. Лишним турниром он не будет», — сказал Авербух.
Олег Матыцин: «Совместно с Федерацией фигурного катания прорабатываем идею организации Гран-при в России»