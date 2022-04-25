В РАНХиГС опровергли информацию о том, что Загитовой грозит отчисление

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс Фигурное катание

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли информацию о возможном отчислении олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источник в вузе. 

Руководство РАНХиГС ничего не знает о планах по отчислению Загитовой и не понимает, как такая информация оказалась в СМИ.

«Алина всегда была центром внимания, и остается им, даже когда переходит со льда в аудиторию», — заявил источник.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на куратора группы, в которой учится Загитова, сообщил, что фамилия фигуристки оказалась в списке студентов, не посещающих занятия и не аттестованных более чем по двум предметам, что было отмечено на заседании дисциплинарной комиссии. 

Алине Загитовой грозит отчисление из РАНХиГС за пропуск занятий и неуспеваемость («Чемпионат»)

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