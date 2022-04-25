В РАНХиГС опровергли информацию о том, что Загитовой грозит отчисление

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли информацию о возможном отчислении олимпийской чемпионки .

Об этом сообщает со ссылкой на источник в вузе.

Руководство РАНХиГС ничего не знает о планах по отчислению Загитовой и не понимает, как такая информация оказалась в СМИ.

«Алина всегда была центром внимания, и остается им, даже когда переходит со льда в аудиторию», — заявил источник.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на куратора группы, в которой учится Загитова, сообщил, что фамилия фигуристки оказалась в списке студентов, не посещающих занятия и не аттестованных более чем по двум предметам, что было отмечено на заседании дисциплинарной комиссии.

Алине Загитовой грозит отчисление из РАНХиГС за пропуск занятий и неуспеваемость («Чемпионат»)