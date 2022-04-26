Владимир Путин – фигуристам: «Вообще не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Р-Спорт Фигурное катание

Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами рассказал о любимых видах спорта. 

«Два – дзюдо и самбо, я этим занимался с детства. Если вынести за скобки хоккей... мне, честно говоря, нравится и фигурное катание, и лыжи – динамичные виды спорта, красивые, пластичные.

Посмотрите, волейболисты чего творят. Такой стал красивый и динамичный вид спорта. Биатлон, конечно, популярный, зрелищный. Я все время с интересом смотрю на шорт-трек. Захватывающе.

Я, когда впервые встал на коньки, проехал от бортика до бортика – хотел их тут же снять и выбросить. Думаю, совсем уж не мое, потом уж раскатался. Игра всегда захватывает», – сказал Путин. 

Глава государства выразил восхищение фигуристам. 

«Вообще не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит», – добавил президент. 

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