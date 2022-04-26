Матыцин о невыполнении плана на Олимпиаде-2022: «Мы были лучшими по количеству серебряных и бронзовых наград, четвертых мест»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании президентского совета по физкультуре и спорту отчитался о результатах олимпийской сборной России на зимних Играх-2022 в Пекине.

«Россия завоевала 32 медали. Мы были лучшими по количеству серебряных и бронзовых наград, четвертых мест. С одной стороны это, конечно, радует. Российские спортсмены, а их 68, завоевали разные медали, это тоже лучший показатель.

К примеру, у Канады медали завоевали 59 спортсменов, у США – 57, у Норвегии – 34. Также важно, что мы в 10 видах поднимались на пьедестал – это тоже лучший результат.

У нас отсутствует ряд спортивных объектов для подготовки спортсменов на территории России. Были и субъективные причины, такие как недопуск и намеренные препятствия для участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Многие лидеры сборной страны переболели ковидом и не смогли восстановиться. Мы провели анализ, все ошибки учтены», – сказал Матыцин.

Владимир Путин: «Место в командном зачете нашей сборной на Олимпиаде-2022 ниже, чем было запланировано. Прошу министра спорта об этом доложить»