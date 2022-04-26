Владимир Путин: «Место в командном зачете нашей сборной на Олимпиаде-2022 ниже, чем было запланировано. Прошу министра спорта об этом доложить»

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физкультуре и спорту заявил, что показатели сборной России по итогам Игр в Пекине ниже, чем было запланировано.

«Победители и призеры Олимпийских игр в Пекине, безусловно, выдающиеся мастера, завоевали достойное количество наград...

Итоговое место в общекомандном зачете нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта.

Прошу министра спорта сегодня, конечно, об этом доложить», – сказал Путин на совещании по развитию физической культуры и спорта.

В Пекине-2022 сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград и заняла девятое место в неофициальном командном зачете.

Победа в командном турнире по фигурному катанию является предварительной, так как сейчас идет антидопинговое расследование в отношении участницы соревнований .

В январе 2022 года глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков заявил, что российская команда претендует на Играх в Пекине на 30 медалей и попадание в топ-3 общекомандного зачета.