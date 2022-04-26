Виталий Милонов: «Любой наш спортсмен ради того, чтобы встретиться с президентом, готов попасть в любые санкционные списки»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

«У Запада уже началась политическая паранойя, поэтому я не удивлюсь, если будут наложены дополнительные санкции на тех, кто был на встрече с президентом. Они опять раскроются и скажут: «Быть русским – это значит быть врагом Запада».

Скоро мы вернемся к идеологии дедушек и руководителей Евросоюза, что русские – это люди второго сорта.

Я могу сказать так, что любой наш спортсмен ради того, чтобы встретиться с нашим президентом, готов попасть в любые санкционные списки, потому что ни один другой спортсмен в мире не стремится встретиться с президентом так, как это делают наши ребята.

Вот просто представьте встречу Байдена и спортсменов. Ну это же насмехательство над спортсменами и издевательство над дедушкой», – сказал Милонов.