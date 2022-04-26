Япония и Корея выступили за отмену этапа Гран-при в России, Китай не поддержал предложение («Матч ТВ»)

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Япония и Корея присоединились к требованиям США, Канады, Франции и других стран отменить этап Гран-при по фигурному катанию в России и не пускать россиян на конгресс ISU, сообщает «Матч ТВ»

Представители азиатских стран не были инициаторами предложения, но когда оно было сформировано советом ISU и разослано федерациям, японская и корейская сторона проголосовали за санкции.

Китай санкции в отношении России не поддержал. 

США, Канада и Франция и еще 11 стран стали инициаторами отмены этапа Гран-при в России

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