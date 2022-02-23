Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

Валиева выиграла золото в составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине, но Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения на Олимпиаде, так как выяснилось, что декабрьская допинг-проба фигуристки дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

«Если бы великая организация WADA поставила в известность тренера и всю федерацию, конечно же, выставив любую девочку, мы в любом случае бы обыграли США на эти 9 баллов.

Но они дождались момента, когда 7-го числа мы все выиграли, и 8-го сообщили, что медали не будут вручены из-за положительной допинг-пробы в российской команде. Еще не сказали, у кого.

Мы все там мучались. Я, кстати, переживал — вдруг у моего спортсмена. И каждый тренер переживал. Соколовская — за Кондратюка, Тутберидзе — наверняка, за Валиеву, Москвина — за Мишину – Галлямова.

В неведении мы жили пару дней, потом журналисты все растрепали», — сказал Жулин в подкасте «Больше спорта».