Пользователи Twitter вывели в тренды хэштег «Руки прочь от Алины Загитовой». Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку

Пользователи социальной сети Twitter вывели в тренды хэштег #Handsoff_fromAlinaZagitova («Руки прочь от Алины Загитовой»).

По состоянию на 21:43 10 октября хэштег занимает первое место по России.

Загитова в сторис инстаграма поблагодарила болельщиков за поддержку.

9 октября журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов заявил, что Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Позже журналист заявил, что СМИ неверно истолковали его слова, извинился перед фигуристкой и удалил все посты, связанные с их конфликтом.

Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

Загитова нападает на журналистов и злится от «нарушения личных границ». Пора остановиться