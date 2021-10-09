Пользователи Twitter вывели в тренды хэштег «Руки прочь от Алины Загитовой». Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку

Теги сборная России женское катание соцсети Алина Загитова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Пользователи социальной сети Twitter вывели в тренды хэштег #Handsoff_fromAlinaZagitova («Руки прочь от Алины Загитовой»). 

По состоянию на 21:43 10 октября хэштег занимает первое место по России. 

Загитова в сторис инстаграма поблагодарила болельщиков за поддержку.  

9 октября журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов заявил, что Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». 

Позже журналист заявил, что СМИ неверно истолковали его слова, извинился перед фигуристкой и удалил все посты, связанные с их конфликтом. 

Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

Загитова нападает на журналистов и злится от «нарушения личных границ». Пора остановиться

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