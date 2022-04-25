Алине Загитовой грозит отчисление из РАНХиГС за пропуск занятий и неуспеваемость («Чемпионат»)

Олимпийской чемпионке грозит отчисление из РАНХиГС за пропуск занятий и неуспеваемость, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, куратор группы, в которой учится фигуристка, сообщил, что на заседании дисциплинарной комиссии было принято решение вынести замечания студентам, не посещающим занятия и не аттестованным более чем по двум предметам.

В списке оказалась фамилия Загитовой.

Из сообщений куратора следует, что спортсменке нужно решить проблемы с учебой до конца текущей недели, иначе в ведомости будет указано «не зачтено», после чего будут поданы документы на отчисление.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

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