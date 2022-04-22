Алина Загитова: «В спорте все очень четко. Быть лучшей – значит быть первой»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании ответила на вопросы журнала Cosmopolitan.

– Что для тебя значит быть лучшей?

– В спорте все очень четко. Быть лучшей – значит, быть первой.

– Звание лучшей в мире накладывает ответственность. Как справляешься со стрессом и грузом этой самой ответственности?

– У меня не было такого, что я себе говорила: «Я лучшая в мире». Мои победы – это результат многолетней тяжелой и плодотворной работы. Как член сборной России, я всегда понимала ответственность за результат, хотелось не подвести.

Я очень рада, что справилась со своей задачей и смогла завоевать все мировые титулы в фигурном катании для нашей страны, – сказала Загитова.